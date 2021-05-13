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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أيام عيد الفطر المبارك
الخميس 13/مايو/2021 - 02:43 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الهيئة، أن الأجواء الحارة تستمر خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تتراوح درجات الحرارة على شمال البلاد بين ٣٢:٣٤ درجة خلال فترات النهار، ويكون لطيف ليلا، كما تنشط الرياح أحيانا مما يحسن الإحساس بدرجة الحرارة خلال الفترة.
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