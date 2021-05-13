Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أيام عيد الفطر المبارك

الخميس 13/مايو/2021 - 02:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة، أن الأجواء الحارة تستمر خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تتراوح درجات الحرارة على شمال البلاد بين ٣٢:٣٤ درجة خلال فترات النهار، ويكون لطيف ليلا، كما تنشط الرياح أحيانا مما يحسن الإحساس بدرجة الحرارة خلال الفترة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موقف نجم الأهلي النهائي من خوض مباراة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على أسباب تراجع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد الجوية تُصدر بيان هام بشأن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك 2019 (تفاصيل)

عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية بشأن طقس عيد الفطر.. "حرارة شديدة وأمطار"

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم عيد الفطر المبارك

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد

رياح مثيرة للرمال وانخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ثالث أيام العيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

11:41 م

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

01:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق