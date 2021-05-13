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عاجل| بث مباشر.. مصر تتسلم أكبر شحنة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة

الخميس 13/مايو/2021 - 12:35 ص
وصول الشحنة
وصول الشحنة
منى صموئيل
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تتسلم مصر الأن الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بمطار القاهرة الدولي، بإجمالي مليون و٧٦٨ الفًا و٨٠٠ جرعة.

ومن المقرر أن تخضع الشحنة للفحص والتحليل للتأكد من أمانها وفاعليتها، قبل توفيرها بمراكز التطعيم بجميع أنحاء الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، أعلنت وصول عدد الحاصلين على لقاح كورونا لمليون شخص، فيما سيتم زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتصل لنحو 500 مركز على مستوى الجمهورية خلال الفترة القليلة المقبلة مع وصول شحنات جديدة.

ومن المقرر أن تصل دفعات جديدة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب المواد الخام من لقاح سينوفاك الصيني والذي ستنتجه مصر بواقع 40 مليون جرعة خلال العام الأول من توقيع العقد مع الجانب الصيني.

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وزارة الصحة لقاح سينوفاك الصيني بوابة الفجر الفجر الصحة

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