Advertisements

دينا الشربيني تنتقم وتهرب وتفوز بالكنز الذهبي في قصر النيل

الخميس 13/مايو/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أنهت كاميليا (دينا الشربيني) رحلتها في قصر النيل، وفي الحلقة الأخيرة من المسلسل نجحت في الخروج من القاهرة إلى روما بصفتها بولا واصف، وبرفقة ماركو جلدوني (أحمد مجدي) وعاشا بالخارج لمدة عشر سنوات دون أن يعلم أحد مصيرهما.



وانتقمت كاميليا من عائلة السيوفي وهي بعيدة عن القصر، حيث صدر قرار بتأميم القصر والمصنع بسبب هروبها مع خالد نوح خارج البلاد، وانهارت عايدة الخزندار (ريهام عبد الغفور) وفقدت النطق وانتهى بها الحال في مصحة نفسية.




وخرج الثلاثة أبناء من القصر دون رجعة وبدأ كل واحد منهم حياته، فعاد فوزي (أحمد صالح) إلى مجال الفن، وافتتح حسين (محمد حاتم) شركة استيراد وتصدير، أما نبيل (نبيل عيسى) فعاش مع ابنه وبدأ عمل خاص في مجال المقاهي.




وبعد عشر سنوات عادت كاميليا واشترت قصر السيوفي بعد أن فقدت الدولة الأمل في الاستفادة منه، لتبدأ في البحث عن الكنز المفقود، فقد احتفظت بمفتاح فهمي السيوفي (تامر ضيائي) طيلة تلك المدة، و بعد الكثير من البحث داخل القصر عثرت على الكنز المفقود، وأصبح بين يديها مئات السبائك الذهبية لتنهي رحلتها في قصر النيل منتصرة، وتنتقم من عائلة السيوفي على طريقتها الخاصة.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.




ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.




يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يكشف عن مصيره مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موسيمانى يحسم مصير نجم الأهلي.. ويطلب رحيل هذا اللاعب

منذ 43 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ ساعة

تعرف على أسباب تراجع برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح مفاجىء من زيدان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 م

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق