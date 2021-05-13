الحمام المطروحي يستأنف تدريباته بالمنصورة عقب أجازة العيد





إختتم الفريق الأول بنادى الحمام المطروحي تدريباته بقيادة طارق الصاوي المدير الفني للفريق، وذلك ضمن تجهيزات الفريق لعودة منافسات دورى القسم الثاني للمجموعة الثالثة.



ومنح الجهاز الفني للاعبين راحة لمدة 48 ساعة لقضاء أول أيام عيد الفطر مع أسرهم علي أن يعود الفريق للتدريبات يوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر بملعب نبروه بالمنصورة .



وجاء هذا القرار حتي لايتعرض اللاعبين للإجهاد بالسفر لمطروح والتدريب ثم السفر مرة أخري للمنصورة استعدادا لمباراة المنصورة الأحد في إطار مباريات الجولة ال21 للدوري العام.



وكان الحمام قد إستأنف تدريباته منتصف شهر أبريل الماضى بعد الاجازة التي منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد توقف المسابقه خلال شهر رمضان الكريم، بسبب عدم جاهزية الملاعب لإستقبال المباريات ليلا، وخاض الفريق تدريباته اليومية علي ملعب النادي بمطروح علي فترتين صباحا ومساء ، مع أداء بعض التدريبات في الجيم المخصص للنادي .



وخلال فترة التوقف خاض الفريق مباراتين وديتين، خسر في الأولي من فاركو متصدر مجموعة بحري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الثانية مع منتخب السويس أحد أندية مجموعة القاهرة بهدف لكل منهما.



ويلعب الحمام المطروحي بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 11 مباراة، والخسارة في 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدف، وسكنت شباكه 23 هدف.



ويقود الفريق جهاز فني يتكون من: جمال حليو مشرف عام، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وعبد المولي مهني مدير كرة، وطارق الصاوي مدير فني، وناصر بسيس مدرب عام، ويونس عجيل مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، وأحمد علي طبيب.