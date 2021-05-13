بشرى سارة بشأن تصنيع لقاح كورونا في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات فاكسيرا، إنهم بدأوا بتصنيع اللقاح الصيني.





وأضافت "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم العمل على تصنيع لقاحات أخرى خلال الفترة المقبلة.





وكشفت رئيس الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات فاكسيرا، عن أن مصر ستكون ستكون مركزًا لتصنيع لقاحات كورونا بالقارة الإفريقية.



