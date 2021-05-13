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رياح وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

الخميس 13/مايو/2021 - 08:27 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، والموافق أول أيام عيد الفطر، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".
وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:


- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
رياح وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس
رياح وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

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