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شاهد.. صواريخ المقاومة تصل لأول مرة إلى شمال إسرائيل
الخميس 13/مايو/2021 - 01:16 ص
كساب أحمد
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نشرت فضائية "العربية" فيديو يوثق لحظة إطلاق صافرات الإنذار لأول مرة في شمال إسرائيل، بعد وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى محيط مدينة حيفا.
وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.
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