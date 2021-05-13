تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد فى مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون.





خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.





خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.



