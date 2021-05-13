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تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الخميس 13/مايو/2021 - 01:09 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد فى مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.
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