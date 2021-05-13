Advertisements

الشحات على رأس أولويات صن داونز في الصيف

الخميس 13/مايو/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أبدى نادي ماميلودي صن داونز، رغبته في التعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة (the southafrican)، أن حسين الشحات يتواجد على رأس أولويات مسئولي نادي صن داونز، لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان أكد حسين الشحات صاحب الـ29 عامًا، في تصريحات تليفزيونية قبل أيام، أنه يمتلك عرضًا من نادي صن داونز، لضمه خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت الصحيفة أن صن داونز يسعى لضم الجنوب أفريقي كيجان دوللي نجم مونبيليه الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل أيضًا، بعدما حسم صفقة المهاجم السلوفاكي بافول سافرانكو، لاعب فريق سيبسي الروماني.

أخبار تهمك

موسيمانى يحسم مصير نجم الأهلي.. ويطلب رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

موقف نجم الأهلي النهائي من خوض مباراة صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على أسباب تراجع برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

الشحات على رأس أولويات صن داونز في الصيف

منذ ساعة و 7 دقيقة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

11:41 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق