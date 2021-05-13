الشحات على رأس أولويات صن داونز في الصيف













أبدى نادي ماميلودي صن داونز، رغبته في التعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة (the southafrican)، أن حسين الشحات يتواجد على رأس أولويات مسئولي نادي صن داونز، لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.





وكان أكد حسين الشحات صاحب الـ29 عامًا، في تصريحات تليفزيونية قبل أيام، أنه يمتلك عرضًا من نادي صن داونز، لضمه خلال الفترة المقبلة.



