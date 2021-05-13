Advertisements
الشحات على رأس أولويات صن داونز في الصيف
الخميس 13/مايو/2021 - 01:11 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
أبدى نادي ماميلودي صن داونز، رغبته في التعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة (the southafrican)، أن حسين الشحات يتواجد على رأس أولويات مسئولي نادي صن داونز، لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.
وكان أكد حسين الشحات صاحب الـ29 عامًا، في تصريحات تليفزيونية قبل أيام، أنه يمتلك عرضًا من نادي صن داونز، لضمه خلال الفترة المقبلة.
كما أوضحت الصحيفة أن صن داونز يسعى لضم الجنوب أفريقي كيجان دوللي نجم مونبيليه الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل أيضًا، بعدما حسم صفقة المهاجم السلوفاكي بافول سافرانكو، لاعب فريق سيبسي الروماني.
Advertisements