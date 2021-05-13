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موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول فى الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة
الخميس 13/مايو/2021 - 01:35 ص
محمد جمال
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يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين اليوم.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول فى الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة
تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام التاسعة وربع مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.
ويدخل الريدز المباراة ويرغب فى الفوز بالثلاث نقاط من أجل المنافسة على المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما يرغب مانشستر يونايتد فى الانفراد أكثر بالمركز الثاني.
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