



يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين اليوم.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول فى الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة





تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام التاسعة وربع مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.



