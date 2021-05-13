قلق في الأهلي قبل مواجهة صن داونز





سادت حالة من القلق وعدم الارتياح داخل لجنة التخطيط في الأهلي بسبب تذبذب مستوى اللاعبين والفريق خلال الآونة الأخيرة.

ويوجد تخوف داخل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من تراجع مستوى بعض اللاعبين قبل المواجهات الأفريقية الحاسمة في الفترة المقبلة سواء أمام صن داونز في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وترى بعض الأصوات داخل لجنة التخطيط أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني غير قادر على قراءة الأندية المنافسة بشكل جيد سواء من خلال وضع التشكيل الأساسي أو من خلال وضع إجراء التبديلات.