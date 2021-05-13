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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 13/مايو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق فريق ميلان فوزا هاما على نظيره فريق تورينو بنتيجة سبعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز. 

وبهذه النتيجة يصعد فريق ميلان الي المركز الرابع فى مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز بعد مرور 35 جولة من عمر البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ميلان نظيره نادي كالياري يوم الاحد المقبل فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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