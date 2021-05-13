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موقف نجم الأهلي النهائي من خوض مباراة صن داونز

الخميس 13/مايو/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الموقف النهائي للاعب الفريق، النيجيري جونيور آجايي، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره صن داونز، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

وأكد أبوعبلة أن جونيور أجايي، بات جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعادل إيجابيًا بهدف مع الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، في آخر لقاءاته.

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