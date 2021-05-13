Advertisements
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
الخميس 13/مايو/2021 - 02:22 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلتقي اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد فى مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو.
خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، فريد.
خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.
Advertisements