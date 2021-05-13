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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 13/مايو/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد فى مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. 

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو. 

خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، فريد. 

خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.

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