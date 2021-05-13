عروض خليجية تطارد نجم الزمالك

تلقى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا من أحد الأندية الخليجية للانضمام إليها خلال الموسم المقبل لكن اللاعب أجَّل الحسم في القرار لنهاية الموسم الجاري.





فضل ابو جبل تأجيل كافة المفاوضات إلى نهايه الموسم الجاري لوضوح الرؤيه بشكل كامل فيما يتعلق بمشاركته مع الفريق الأبيض.





وفي حال استمرار أبو جبل على الدكه سيفكر جدياً في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء لرغبته المستمرة في الفورمه لضمان المشاركه مع المنتخب الوطني.



