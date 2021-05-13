«من فات قديمه تاه».. كحك العيد «مِفَتِّل» من جديد (صور)

الساعة الثانية صباحًا، جرس المنبه يرن، استيقظت من نومها كعادتها طوال شهر رمضان، تحسست هاتفها وأغلقت المنبه في هدوء، أعدت السحور لعائلتها وأيقظتهم.. «مدفع الإمساك اضرب»، الجميع يهرول ليحصل على الرشفة الأخيرة من الماء قبل أذان الفجر، بينما هي تقف في المطبخ ترتب أشياءها دون الالتفات لكل هذا.

«دقيق، لبن، خميرة، سمسم، سمن، عجوة».. رددت «أم محمد» -التي تبلغ من العمر ٥3 عامًا، وتعيش في إحدى قرى محافظة الجيزة- هذه الكلمات أكثر من مرة، وتأكدت أن كل شئ في مكانه.

تجمع الجيران بعد صلاة الفجر، والتف حولهم النساء والأطفال في حالة تأهب يشاهدون.. بدأت «أم محمد» في خلط مكونات الكحك، وضعت الدقيق في إناء ثم أسكبت عليه اللبن والسمن، ثم وضعت الخميرة والسمسم، واستمرت في خلطهم حتى جعلت كل هذه المكونات قطعة واحدة تمهيدًا لرسم لوحتها الفنية.



