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عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

الخميس 13/مايو/2021 - 02:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وصول 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية خلال الساعات القليلة المقبلة من صباح اليوم الخميس.

وأعلنت "زايد" استقبال مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، وهي ثان دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وأعربت وزيرة الصحة والسكان المصرية عن شكرها لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، على دعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بوصول ثاني شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس"، مؤكدة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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