جدول جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الخميس









زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الجولة ال36 والمقرر له اليوم الخميس الثالث عشر من مايو الجاري.





ومن المقرر أن يلتقي كروتوني بنظيره هيلاس فيرونا في تمام التاسعة إلا ربع مساؤ بتوقيت القاهرة على ستاد إيزيو سكيدا.





عزز انتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه على فريق العاصمة ذئاب روما بثلاثه أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.





وسحق ميلان فريق تورينو بسباعية نظيفة، في المباراة التي شهدت تألق المهاجم الكرواتي "أنتي ريبيتش" بتوقيعه على ثلاثة أهداف وصنعه لآخر، ليواصل الميلان تضييق الخناق على أتلانتا من أجل وصافة الدوري.





وانتهى لقاء نابولي ونظيره أودينيزي بفوز عريض لفريق المدرب الإيطالي جنارو جاتوزو بخماسية، ليعزز مكانته في المركز الرابع متفوقاً على يوفينتوس الذي يحل خامساً برصيد 72 نقطة.





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:





1 إنتر ميلان-88





2 أتالانتا - 75





3ميلان-75





4نابولي-73





5يوفنتوس- 72





6لاتسيو -67





7روما-58





8ساسولو- 56





9سامبدوريا-46





10هيلاس فيرونا-43





11 أودينيزي-40





12بولونيا- 40





13فيورنتينا-39





14 جنوى-39





15 كالياري - 36





16تورينو -35





17سبيزيا- 35





18 بينفينتو -31





19 بارما-20



