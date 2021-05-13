صن داونز يخطط لخطف نجم الأهلي





ذكرت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن صن داونز الجنوب أفريقي وضع خطة من أجل تدعيم صفوف الفريق إستعداداً للموسم المقبل.

وأكدت صحيفة thesouthafrican الجنوب أفريقية أن إدارة صن داونز تراقب عددا من اللاعبين من خارج الدوري الجنوب أفريقي من أجل التعاقد معهم في الفترة المقبلة على رأسهم الثلاثي حسين الشحات نجم الأهلي وكيجان دولي نجم مونبيليه الفرنسي ولويس ميكويسوني نجم سيمبا التنزاني.

وألمحت الصحيفة الجنوب أفريقية أن إدارة النادي الجنوب أفريقي تخطط لإعادة الثنائي كيجان دولي نجم الفريق السابق الذي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا معه بجانب لويس ميكويسوني نجم سيمبا الحالي الذي يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.