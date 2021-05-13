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8 ضوابط لأداء صلاة العيد في الإسكندرية.. اعرفها

الخميس 13/مايو/2021 - 03:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا قبل قليل، أعلنت فيه عن الضوابط المنظمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبري داخل المحافظة.

وجاءت الضوابط كالتالي:
1- ارتداء الكمامة.

2- اصطحاب المصلى الشخصي.

3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4- استمرار عدم فتح دورات المياه.

5- فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

6- فتح مصلى السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية

7- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

8- التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم.

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