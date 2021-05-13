8 ضوابط لأداء صلاة العيد في الإسكندرية.. اعرفها

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا قبل قليل، أعلنت فيه عن الضوابط المنظمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبري داخل المحافظة.





وجاءت الضوابط كالتالي:

1- ارتداء الكمامة.





2- اصطحاب المصلى الشخصي.





3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.





4- استمرار عدم فتح دورات المياه.





5- فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.





6- فتح مصلى السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية





7- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.



