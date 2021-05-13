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شيرين رضا مفاجأة الحلقة الأخيرة من حرب أهلية

الخميس 13/مايو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
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قبل أن تنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل حرب أهلية بالتعرف على مصير كل الشخصيات، تفاجأ الجمهور يظهور شيرين رضا في نهاية الحلقة، لتكون ضيفة شرف المسلسل، والضحية الجديدة لدكتور يوسف الذي يلعب دوره باسل خياط.



دكتور يوسف، طبيب نفسي يستدرج ضحاياه من النساء الوحيدات الثريات، من أجل خداعهن والاستيلاء على أموالهن. وطوال حلقات المسلسل، كان قد خدع دكتور مريم (يسرا) واستولى على المستشفى الخاصة بها، قبل أن تعود مريم وتنتقم منه، بالاتفاق مع صديقتها فريدة (أروى جودة)، بعد سجال طويل وحرب متبادلة بين الاثنين، لم يتغير يوسف واستمر في البحث عن ضحايا جدد.



حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.




وتلفزيونياً تتواجد شيرين بشكل منتظم في موسم رمضان بأدوار مميزة في مسلسلات العهد (2015)، فوق مستوى الشبهات (2016)، لا تطفئ الشمس (2017)، ولدينا أقوال أخرى (2018)، ويعتبر أحدث أعمالها في التلفزيون، المشاركة في بطولة حلقة فرق توقيت في مسلسل نمرة اثنين، بالإضافة إلى الموسم الأول من مسلسل ليه لأ؟



 https://www.instagram.com/tv/COyOv6xBJPk/?igshid=fp6utgzq6pen

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