مناشدة عاجلة من الصحة للمواطنين بعد تخطي أماكن تلقي اللقاح 400 مركز

أكدت وزارة الصحة استمرار على عمل مراكز تلقي اللقاحات خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي تخطى عددهم 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشداة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http:www.egcovac.mohp.gov.eg) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





كما أكدت أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين، من خلال إبرام الاتفاقيات والتعاقدات المباشرة مع الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد واستكمال تطعيم باقي المواطنين للوصول إلى مناعة مجتمعية تقي الشعوب من خطر الفيروس.



