بشرى سارة في دورتموند قبل مواجهة لايبزيج المرتقبة





انضم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند، لقائمة الفريق التي ستسافر للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم أمام لايبزيغ الخميس.





تعافى هالاند من إصابة في الفخذ، أجبرته عن الغياب عن دورتموند لمدة أسبوعين، بما في ذلك مباراة قبل نهائي الكأس ضد هولشتاين كييل ومباراة في الدوري الألماني ضد لايبزيغ.





وقال إيدين تيرزيتش، مدرب دورتموند، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: عاد إيرلينغ إلى الملعب معنا لأول مرة منذ أسبوعين تقريبا وبدا جيدا.





ورغم ذلك، لم يؤكد تيرزيتش مشاركة المهاجم الشاب في المباراة، إذ قال: بعد الحصة التدريبة التي أجراها في الملعب ومع مزيد من الوقت، سنرى ما إذا كان ذلك كافيا بالنسبة له.





من جانبه، أشار ماركو رويس، قائد دورتموند، إلى أن فريقه لا يقاتل من أجل لقب الكأس فحسب، بل مازال يحاول التأهل للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويحتل دورتموند المركز الرابع حاليا في ترتيب الدوري الألماني وهو آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية في الموسم القادم، متفوقا بفارق نقطة واحدة على آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الخامس في المسابقة، قبل مرحلتين على النهاية.





وقال رويس: نريد الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية بمختلف المسابقات هذا الموسم. أردنا أن نبدأ سلسلة انتصارات متتالية، ونجحنا في القيام بذلك. الآن نريد الفوز بلقب الكأس والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



