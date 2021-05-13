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موسيماني يستقر على بديل معلول أمام صن داونز

الخميس 13/مايو/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء سبب الدفع بأيمن أشرف في الجبهة اليمنى، القدرات الدفاعية الجيدة التي يمتلكها اللاعب، فضلا عن تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في النواحي الهجومية التي تكون دائما بحساب دون تشكيل أي خطورة على الفريق.

كما يميل موسيماني للدفع بأيمن أشرف على حساب محمود وحيد، الظهير الأيسر الأساسي للأهلي، بسبب عدم الثقة الكاملة في قدرات الأول لشغل هذا المركز، خاصة مع قوة المنافس، وخطورة أجنحته.

يذكر أن علي معلول، يغيب عن الأهلي منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، في الثامن من فبراير الماضي، وتحديدًا خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم في قطر.

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