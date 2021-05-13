هل تنتهي علاقة رونالدو ويوفنتوس ؟





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي توترت علاقته بزملائه في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.





وأشارت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس يمر بموسم سيئ للغاية، فبعد توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي خسر لقب الدوري بعد احتكار دام 9 مواسم كما أصبح مهددًا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن كريستيانو رونالدو أصبح معزولًا في غرفة الملابس، حيث يعتقد زملاؤه أنه حصل على الكثير من الحرية.









وأفادت الصحيفة الإيطالية أن علاقة رونالدو بزملائه في الفريق لم تعد جيدة كما كانت قبل عدة أشهر.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو لم يتدرب في اليوم التالي لهزيمة يوفنتوس على يد ميلان بثلاثية نظيفة, حيث زار مصنع فيراري رفقة أندريا أنيللي رئيس النادي وجون إلكان المدير التنفيذي.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو غاب عن بعض التدريبات في الموسم الحالي لأسباب الرعاية وهو ما دفع زملاؤه للتفكير في أنه ليس من العدل أن يُعامل الدون البرتغالي بشكل مختلف عن اللاعبين الآخرين.





ونوهت الصحيفة الإيطالية أن العديد من الأنباء كانت قد ترددت أن الموسم الحالي سيكون الأخير لرونالدو بقميص يوفنتوس إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن اسم رونالدو ارتبط بالانتقال لأكثر من نادي على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.



