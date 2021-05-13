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راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

الخميس 13/مايو/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بدأ الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني حسم قراره بالرحيل خاصة أن الموسم شارف على الانتهاء ولم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد حتى الآن. 

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وما زال هناك خلاف بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس الملكي على شروط العقد الجديد. 

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العد التنازلي لرحيل راموس عن ريال مدريد قد بدأ، حيث ينتهي عقده رسميًا عقب 50 يومًا من الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأمور لا تسير في اتجاه التجديد تمامًا خاصة وأن كلا الطرفين متمسك بطلباته وبالتالي فإن الحقيقة الأقرب هي رحيل راموس عن ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين ريال مدريد وراموس توقفت منذ عدة أسابيع بعد أن اشترط النجم الإسباني الحصول على عقد لمدة عامين وبنفس راتبه الحالي بينما قدم ريال مدريد عرضًا تبلغ مدته موسم واحد فقط وبخصم 10% من الراتب. 

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد بات قريبا للغاية من التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر كما ارتبط بالتعاقد مع واحد من الثنائي باو توريس وجويل كوندي نجمي دفاع فياريال وأشبيلية الإسبانيين على الترتيب.

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