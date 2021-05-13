صراع إيطالي إسباني على نجم توتنهام





ذكرت تقارير صحفية فرنسية إيطالية أن ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني يرغبان بالتعاقد مع الإيفواري سيرجي أورييه نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ميلان مهتم بالتعاقد مع أورييه البالغ من العمر 28 عاماً من أجل تدعيم صفوفه.





وأكدت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن ريال مدريد استفسر من توتنهام عن أورييه، حيث يرغب الملكي في ضمه من أجل تدعيم صفوفه في هذا المركز أيضاً.





وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن سيرجي أورييه يلعب في توتنهام منذ عام 2017 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي وينتهي عقده في 2022 وخاض مع توتنهام حتى الآن 110 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع لزملائه 17هدف آخرين.



