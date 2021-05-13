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ليس ميسي.. نيمار يرغب باللعب بجوار هذا اللاعب

الخميس 13/مايو/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته في اللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وكان البرازيلي قد جدد عقده مع النادي الفرنسي قبل عدة أيام حتى صيف 2025، في الوقت ذاته يمر رونالدو بفترة صعبه مع ناديه يوفنتوس، خاصة بعد فقدان الفرصه بشكل كبير في عدم اللعب في الابطال الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يغادر البرتغالي صفوف السيدة العجوز في حال فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال النشوه المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفه "ماركا" الإسبانية قال نيمار:"أريد أن ألعب مع كريستيانو رونالدو، فقد لقد لعبت بالفعل مع لاعبين رائعين مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي، لكني لم ألعب مع كريستيانو رونالدو بعد".

وفيما يتعلق بمنتخب بلاده أكد نيمار "أريد الفوز بكأس العالم".   

وأشار: "كان هذا دائمًا حلمي الأكبر ، لكنني أريد أيضًا الفوز بكل شيء مع باريس سان جيرمان".

واتم حديثه قائلا: "أنا الآن في الثلاثين من عمري تقريبًا ولدي مسيرة مهنية جيدة على المستوى الشخصي".

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