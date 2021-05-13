Advertisements

نجم ريال مدريد على رادار ميلان الإيطالي

الخميس 13/مايو/2021 - 05:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، في الصيف المقبل، ولكن الأزمة تتعلق براتب اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن. 

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان تواصل بشكل مباشر مع فاسكيز، الذي أبدى رغبة بالفعل في اللعب بقميص الروسونيري، لكن العملاق الإيطالي لن يتمكن من دفع راتبه. 

وتابعت الشبكة، أن فاسكيز طلب الحصول على 7 ملايين يورو في الموسم، وهو نفس الرقم الذي يتقاضاه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لكن ميلان يحاول النزول بقيمة الرواتب في الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة، أن لوكاس فاسكيز ارتبط أيضًا بالانتقال لبايرن ميونخ الألماني، إضافة إلى إمكانية تجديد تعاقده مع ريال مدريد. 

أخبار تهمك

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ ثلث ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 ص

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

06:30 ص

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

04:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق