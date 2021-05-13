نجم ريال مدريد على رادار ميلان الإيطالي









كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، في الصيف المقبل، ولكن الأزمة تتعلق براتب اللاعب.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.





وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان تواصل بشكل مباشر مع فاسكيز، الذي أبدى رغبة بالفعل في اللعب بقميص الروسونيري، لكن العملاق الإيطالي لن يتمكن من دفع راتبه.





وتابعت الشبكة، أن فاسكيز طلب الحصول على 7 ملايين يورو في الموسم، وهو نفس الرقم الذي يتقاضاه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لكن ميلان يحاول النزول بقيمة الرواتب في الفترة المقبلة.



