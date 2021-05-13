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مانشستر يوناتيد يستهدف التعاقد مع هذا اللاعب

الخميس 13/مايو/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، متشككًا بشأن حاجته للتعاقد مع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد يرون أن توهج الجناح الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود، يغنيهم عن التعاقد مع سانشو.

ويشغل جرينوود مركز الجناح الأيمن أغلب الوقت، وتخشى إدارة مانشستر يونايتد جلب سانشو إلى مسرح الأحلام، في ظل توهج ماسون.

كما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن مانشستر يونايتد يرغب في إجبار دورتموند على بيع سانشو قبل انطلاق يورو 2020، وذلك حال أراد النادي بالفعل الظفر بتوقيع اللاعب.

وأشارت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد مستعدًا لدفع نحو 90 مليون يورو نظير التوقيع مع سانشو، الذي حاول النادي جلبه طوال الصيف الماضي دون جدوى.

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