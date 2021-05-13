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كومان يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

الخميس 13/مايو/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، صدمة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.

رينكي دي يونج يغيب عن مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة أمام  ليفانتي، بنتيجة (3-3)، مساء الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة سيغيب عن مباراة سيلتا فيجو لتراكم البطاقات.

وحصل دي يونج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة على بطاقة صفراء أثناء مواجهة ليفانتي، ليصبح في رصيده 5 بطاقات صفراء، وبالتالي سيغيب أمام سيلتا فيجو.

من جانبها يستعد فريق الكرة الأول بنادي برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة برشلونة ضد سيلتا فيجو، ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني مساء الأحد المقبل، على ملعب كامب نو.

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