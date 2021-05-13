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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الخميس

الخميس 13/مايو/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الجولة ال36 والمقرر له اليوم الخميس الثالث عشر من مايو الجاري.

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس تربعه على عرش صدراة الهدافين بعد تسجيله لهدف في فوز فريقه بثلاثية على ساسولو ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا.

واستمر الكولومبي لويس مورييل في وصافة الهدافين بتسجيله هدف في فوز فريقه أتلانتا بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جيوبيس معقل أتلانتا.

وجاء البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في المرتبة الثالثة برصيد 21 هدف فيما حل تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو رابعا برصيد 20هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1_كريستيانو رونالدو – 28 هدفًا

2 – روميلو لوكاكو – 22 هدفًا

3 – لويس مورييل– 22 هدفًا

4 – دوسان فالهوفيتش – 21 هدفًا

5 – تشيرو إيموبيلي – 20 هدفًا

6 – سيمي – 19 هدفًا

7 – لورينزو إنسيني – 18 هدفًا

8 – دومينيكو بيراردي – 16 هدفًا

9 – لاوتارو مارتينيز – 16 هدفًا

10 – جواو بيدرو – 16 هدفًا

11 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا

12 – دوفان زاباتا – 14 هدفًا

13 – أندريا بيلوتي – 12 هدفًا

14 – ماتيا ديسترو – 11 هدفًا

15 – فابيو كوالياريلا – 11 هدفًا

16 – فرانشيسكو كابوتو – 11 هدفًا

17 – فرانك كيسييه – 11 هدفًا 



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