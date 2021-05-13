لاستقبال زوار عيد الفطر.. حملة ليلة لتنظيف مقابر المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة المحاسب محمد عبد الباقي، بالانتهاء من أعمال رفع كفاءة النظافة بنطاق الحي، والتأكيد على تجهيز مقابر العيسوي المقابر الأكبر بالمحافظة لإستقبال الزائرين لها خاصة في أول ايام العيد، والتي تتم تحت أشراف مباشر من رئيس حي غرب المنصورة ونوابه الدكتوره منى المتبولي وكريمة صديق عبدالغفار، محمد أنور، وبقيادة محمد الغضبان مدير النظافة، وشملت حملة النظافة كنس ورفع الأتربة المتواجدة على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى بمحيط مقابر العيسوى ومنطقة سندوب.





وأكد رئيس حي غرب المنصورة على تكثيف حملات النظافة، بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحي خلال أيام عيد الفطر المبارك، حرصا على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين، مشيرا" إلى أن اعمال الخطة المتعلقة بالنظافة يتم تنفيذها يوميا على ثلاث فترات صباحية ومسائية وليلية



