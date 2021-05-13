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آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الخميس 13/مايو/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت بعض المصادر داخل نادي الزمالك حقيقة ما أثير حول تجديد التونسي فرجاني ساسي عقده مع الفريق.

وكانت قد خرجت في الساعات القليلة الماضية بعض التأكيدات من جانب إدارة نادي الزمالك تؤكد رغبه ساسي في التجديد واستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء لولاية أخرى.

وأكد المصدر أن فرجاني ساسي لن يجدد مع الزمالك واللاعب تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأشار"المفاوضات مع ساسي متوقفة منذ شهرين ولم يتم فتح الملف مرة أخرى بسبب ضغط المباريات التي يمر به الفريق" 

وشدد المصدر أن إدارة الزمالك فعلت كل ما بوسعها لإقناع ساسي بالبقاء وقدمت كل الحلول الممكنة، لكن اللاعب يصر على تقاضي راتب مرتفع للغاية ويرفض تخفيض مطالبه الماليه مما يجعل الأمور تبدو صعبه.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نادي انبي في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبله الموافق الرابع عشر من مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ال 22 من بطولة الدوري.

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