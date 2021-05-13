موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا





يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد غدًا السبت على ملعب الأهلي وي السلام.





واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة صن داونز، وسيكون على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.





خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.



