موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.





وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.





ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت الموافق 15 مايو الحالي، على ملعب الأهلي زي السلام، في مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري الأبطال.



