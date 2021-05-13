Advertisements
موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الخميس 13/مايو/2021 - 06:30 ص
محمد سامي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.
ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت الموافق 15 مايو الحالي، على ملعب الأهلي زي السلام، في مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري الأبطال.
وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
Advertisements