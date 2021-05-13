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الزمالك يفقد نجمه أمام إنبي بالدوري المصري

الخميس 13/مايو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يفقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خدمات نجمه أمام إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

غياب عبد الله جمعة عن مواجهة الزمالك و إنبي بالدوري المصري

ويغيب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن مواجهة إنبي المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين، بسبب الاصابة وعدم تماثله للشفاء.

ومن المقرر أن يؤدي عبد الله جمعة فقرات تأهيلية داخل جيمانيزيوم نادي الزمالك، وذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تمهيدا للانتظام في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من  كدمة في الرباط الداخلي للركبة، ويؤدي على إثرها برنامجا تأهيليا وتجهيزيا، تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة المقبل على أرضية استاد القاهرة الدولي.

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