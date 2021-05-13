"قصور الثقافة" تواصل تنظيم الورش الفنية بالغربية





شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، اقامة مجموعة متنوعة من الورش الفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المعظم، وتماشيا مع أهدافها في اكتشاف وصقل المواهب الصغيرة والشابة، ومن ثم تقديمها للجمهور من خلال معارضها الفني، ضمت الفعاليات ورشة فنية ببيت ثقافة السنطة، لتعليم كيفية الرسم بالقلم الجاف للمبتدئين، والذي يعد الأكثر انتشارا حول العالم، ويفضله العديد من الفنانين وبخاصة الشباب لقلة تكلفته، حيث تدرب المشاركون على طرق الرسم باستخدامه مع التعمق أكثر في رسم وتلوين أدق التفاصيل الفنية.

















بادرت المدربة سارة الضويقي في قصر ثقافة طنطا خلال فعاليات ورشة فنية للتدريب على كيفية عمل نماذج من المشغولات اليدوية والجلدية، بتعريف المشاركين على أنواع الجلود القابلة للتصنيع، والأدوات المستخدمة، مع عرض بعض نماذج للمصنوعات الجلدية، وشرح كيفية تنفيذها، بداية من تصميم الباترون، وعملية القص والتجهيز، الى اخراج تصاميم مصغرة من المشغولات اليدوية، مطعمه بالجلود.













شهد قصر ثقافة المحلة تنافسا شديدا بين المشاركين في فعاليات ورشة تدريبية للرسم على الزجاج، حيث استعرضت الفنانة رانيا حداد أهم الأدوات المستخدمة في الورشة ومنها، اختيار لوح زجاج أو إناء أملس للرسم عليه، قلم لتحديد الزجاج، وقلم رصاص، وإحضار لاصق، وورق كرافت، قبل أن تبدأ مدربة الورشة في خطوات الرسم على الزجاج، ومن ثم تلوينه.