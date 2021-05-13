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تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر

الخميس 13/مايو/2021 - 04:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تنشر بوابة الفجر إلى قراءها مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في جميع المحافظات، وهي كالتالي:
القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22

كانت دار الإفتاء المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني عَشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث عَشر من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

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صلاة العيد بوابة الفجر المتمم لشهر رمضان الفجر

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