بث مباشر.. صلاة عيد الفطر 2021 من الحرم المكي

تبدأ بعد قليل صلاة عيد الفطر المبارك في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، وسط ضوابط احترازية مشددة بسبب أزمة فيروس كورونا.





وتقدم بوابة الفجر لقراءها بثا مباشرا لصلاة عيد الفطر لسنة 1442 هجرية.



