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بث مباشر.. صلاة عيد الفطر 2021 من الحرم المكي
الخميس 13/مايو/2021 - 04:17 ص
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تبدأ بعد قليل صلاة عيد الفطر المبارك في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، وسط ضوابط احترازية مشددة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتقدم بوابة الفجر لقراءها بثا مباشرا لصلاة عيد الفطر لسنة 1442 هجرية.
كانت مراكز الفلك في تمير وسدير وتبوك بالسعودية، أعلنت أن الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر، وذلك لتعذر رؤية هلال شوال، فيما تساؤل الكثيرون عن موعد صلاة العيد في الرياض 20211442
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