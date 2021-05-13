Advertisements
عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر
الخميس 13/مايو/2021 - 04:28 ص
Advertisements
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير ٨ طائرات مسيرة و٣ صواريخ بالستية أطلقت باتجاه السعودية.
كما أعلن التحالف اتخاذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين.
كانت مراكز الفلك في تمير وسدير وتبوك بالسعودية، أعلنت أن الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر، وذلك لتعذر رؤية هلال شوال، فيما تساؤل الكثيرون عن موعد صلاة العيد في الرياض 20211442.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements