عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير ٨ طائرات مسيرة و٣ صواريخ بالستية أطلقت باتجاه السعودية.





كما أعلن التحالف اتخاذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين.



