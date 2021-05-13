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عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 04:28 ص
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير ٨ طائرات مسيرة و٣ صواريخ بالستية أطلقت باتجاه السعودية.

كما أعلن التحالف اتخاذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين.

كانت مراكز الفلك في تمير وسدير وتبوك بالسعودية، أعلنت أن الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر، وذلك لتعذر رؤية هلال شوال، فيما تساؤل الكثيرون عن موعد صلاة العيد في الرياض 20211442.

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علم السعودية بوابة الفجر المتمم لشهر رمضان الفجر

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