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شاهد.. تكبيرات عيد الفطر 2021 من المسجد الأقصى

الخميس 13/مايو/2021 - 04:49 ص
صلاة العيد في المسجد الأقصى
صلاة العيد في المسجد الأقصى
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نشرت قناة الغد الفضائية، مقطع فيديو يرصد تكبيرات عيد الفطر المبارك 2021 من المسجد الأقصى.

في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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عيد الفطر المبارك 2021 بوابة الفجر الفجر الأقصى

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