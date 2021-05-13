بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر 2021 من الجامع الأزهر

تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية بثا مباشرًا لصلاة عيد الفطر 2021، من الجامع الأزهر بالقاهرة.



#بث_مباشر | شعائر صلاة عيد الفطر المبارك 1442 هـ من #الجامع_الأزهر بالقاهرة.. أعاده الله عليكم باليمن والبركات

https://t.co/WBsjJfgKJz — الأزهر الشريف (@AlAzhar) May 13, 2021

كانت دار الإفتاء المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.





وأكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.



