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ختام فعاليات القوافل الثقافية للمسرح المتنقل بالوادى الجديد

الخميس 13/مايو/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
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فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم كافة أشكال الفكر والفن، وتحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا ثقافيا، ولمجابهة التعصب وإعادة تشكيل الوعى، اختتمت الهيئة فعاليات قوافل المسرح المتنقل للمرة الثانية بالخارجة بفرع ثقافة الوادى الجديد، تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "صعوبات التعلم فى اللغة الإنجليزية" حاضرتها شيماء كمال، وتحدثت عن أهم القواعد الأساسية لتعليم اللغة الإنجليزية، وأهمية البدء المبكر فى تعليمها، بجانب أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة الخارجة شارك فيها نخبة من الشعراء منهم نسمة مختار، إبراهيم حسن و قدمت فقرة التنورة.




قدمت فرقة الفنون الشعبية رقصات من تراث الوادى منها رقصة البادية، بالإضافة إلى فاصل غنائي من الفلكلور الوحاتى مع الفنان حسن عيسى، وتضمنت الفعاليات محاضرة ثقافية بعنوان "كيف تتميز بمنتجك" حاضرتها زينب عمر وتحدثت عن جودة المنتج المقدم وطريقة تقديم المنتج وطريقة عرضه والخدمة المقدمة، بجانب أمسية شعرية لنادى أدب قصر الخارجة حيث تبارى الشعراء بقصائدهم منها قصيدة "لو تسألونى" لنور مختار، والشاعر ابراهيم حسن وقصيدة " أم الشهيد"، وقدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها القلب يعشق كل جميل للمجموعة، ويا بركة رمضان من أداء سامح عبد الجليل، وقمر اداء شهد محمد، رمضان جانا لمحمد مغاورى، والله يا رسول الله لمحمد عطايا، تدريب المايسترو على السيد وفى الختام قدمت فرقة الفنون الشعبية عرض فنى ورقصات منها المقرونة والفرقة من تدريب الكابتن محمد عبدلله.

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