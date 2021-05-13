Advertisements

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 05:19 ص
مسجد الماسة
مسجد الماسة
Advertisements
بث موقع الرئاسة المصرية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب" صلاة عيد الفطر المبارك 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت دار الإفتاء المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني عَشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث عَشر من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الفطر المبارك 2021 صلاة عيد الفطر المبارك 2021 المتمم لشهر رمضان

أخبار تهمك

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

موقف نجم الأهلي النهائي من خوض مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

صلاة التراويح في رابع أيام شهر رمضان من مسجد عمرو بن العاص (صور)

الإفتاء تعلن غدا أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية

دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب

يبدأ غدا.. تعرف على الأعمال المستحبة في شهر رجب

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

دار الافتاء تعلن بعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 ص

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

04:28 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق