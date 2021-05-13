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محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد

الخميس 13/مايو/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
مين صلاح
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محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد
محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد

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