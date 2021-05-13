أخبار مصر أخبار مصر Advertisements محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد الخميس 13/مايو/2021 - 05:20 ص مين صلاح Advertisements محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد محافظ الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يصلون مسجد المغفرة لأداء صلاة العيد أخبار تهمك كارتيرون يطرد نجم الزمالك منذ حوالي 12 ساعة عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا منذ حوالي 8 ساعات توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد منذ حوالي 6 ساعات عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي) منذ حوالي 4 ساعات عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل منذ حوالي 13 ساعة برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني" منذ يوم عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر منذ ساعة و 20 دقيقة الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو) منذ نصف ساعة موقف نجم الأهلي النهائي من خوض مباراة صن داونز منذ حوالي 4 ساعات بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها منذ حوالي 20 ساعة أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر منذ أقل من ساعتين Advertisements