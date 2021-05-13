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غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص

الخميس 13/مايو/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
ياسمين عليوة - هالة يوسف
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شهد مسجد عمرو بن العاص، غياب تام لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حيث توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المسجد، قبل دقائق من بدء الصلاة، مع غياب تام لارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.

ويؤدي مئات المسلمين بعد قليل، صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة.

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

 

غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص

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