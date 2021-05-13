محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد بمسجد أم القرى بحي الضواحي

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أم القرى بمنطقة حي الضواحي مع جموع المصلين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء ناصر حريز مدير الأمن، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.





وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة لجموع المصلين ولأبناء بورسعيد، داعيًا الله أن يعود العيد على جميع أبناء مصر بالخير والسعادة وأن يحفظها من كل سوء، وعقب انتهاء الصلاة، التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين.



