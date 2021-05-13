دون تطبيق للإجراءات الاحترازية.. مئات المصلين في ساحة مسجد عمرو بن العاص

أدى عشرات من المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك، داخل مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث توافدوا على المسجد لصلاة العيد، مرددين التكبير: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

ولم يلتزم المصلون برتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغابت الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اعلنت عنها وزارة الصحة عن المشهد.



وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.