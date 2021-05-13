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صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة

الخميس 13/مايو/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة - مصطفى الملاح
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توافد عشرات المواطنين على جامع الأزهر بالقاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر، وسط أجواء من الفرحة احتفالًا بالعيد.


والتزم المصلون بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة
صلاة عيد الفطر المبارك من داخل جامع الأزهر بالقاهرة

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